Galatasaray'da transferin son gününde flaş bir gelişme yaşandı! Sarı-kırmızılılarda geçen yaz transfer edilen ve özellikle Wesley Sneijder'in ardından gelmesi nedeniyle gösterdiği performans eleştiri odağında olan Younes Belhanda'ya transfer teklifi geldi. Yahoo Sports'un Fransa edisyonunun haberine göre Belhanda'nın eski kulübü Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, Faslı yıldızı kiralamak için transfer teklifi yaptı. Haberde Galatasaray ile Nice yetkililerinin kiralama konusunda anlaşamadığı ve sarı-kırmızılıların, Belhanda'yı bonservisiyle satmak istediği kaydedildi. Nice'in kiralama konusunda ısrarcı olması nedeniyle transferin yattığı belirtildi.

Tecrübeli orta sahaya daha önce Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 6 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yapmış ve bu teklif sarı-kırmızılılar tarafından kabul edilmişti. Ancak Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için İngiliz temsilcisinin transfer teklifini reddetmişti. 28 yaşındaki Younes Belhanda ise 3 gol atarken 8 asist yaptı. Kupada da 2 asist yapan Younes Belhanda sezonu 3 gol ve 10 asistle tamamladı.

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