Bakan Özhaseki: Amerika ve AB ülkeleri vahşeti izlemeye devam ediyor ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vahşi İsrail bütün vahşeti ile insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki 'güçlü ülkeyiz' diyen Amerika, 'medeni ülkeyiz' diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan AB ülkeleri vahşeti izlemeye devam ediyor" dedi.

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vahşi İsrail bütün vahşeti ile insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki 'güçlü ülkeyiz' diyen Amerika, 'medeni ülkeyiz' diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan AB ülkeleri vahşeti izlemeye devam ediyor" dedi.

Bakan Özhaseki, Yozgat'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yozgat Valiliği'ni ziyaret eden Özhaseki, deprem bölgesinde 200 binden fazla konutun inşa aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Rabbime hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere, 250 bine yakın vatandaşımız geri dönüşüm için maddi yardımda bulunmamızı istiyor. Biz zaten onun şartlarını açıkladık. Evini yapmak isteyen vatandaşımıza 1,5 milyon lira, yarısı hibe yarısı da 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, faizsiz şekilde de nasıl yardımda bulunacağımızı da izah ettik. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye, ekonomisi ile bunun dışındaki her bir alanda yapmış olduğu atılımlarla da etrafımızdaki birçok ülkeyi kıskandırmaya da devam ediyor. Bir taraftan da deprem yaralarını sarıyoruz. Bunların altından kalkabilmek kolay değil" dedi.

'AB ÜLKELERİ VAHŞETİ İZLEMEYE DEVAM EDİYOR'

İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarına da değinen Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki 'güçlü ülkeyiz' diyen Amerika gibi ülkeler, 'medeni ülkeyiz' diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan AB ülkeleri vahşeti izlemeye devam ediyor. Kınamak konusunda bile çok ihmalkar davranmaya devam ediyorlar. İnsanlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor. Vahşi İsrail orada bütün vahşeti ile insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Fakat ne yazık ki yine üzülerek söylüyorum; bütün o dünya ülkeleri bunları kınamaktan bile aciz vaziyette seyretmeye devam ediyor. Biz inşallah hakkın sesi olmaya devam edeceğiz. Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İyilerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve bu haklı mücadelede de üstümüze düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özhaseki konuşmasının ardından, inşası devam eden Millet Bahçesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. AK Parti İl teşkilatını ve Yozgat Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresinde yapılan yatırımları da inceledi.