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        Geri manevra yapan minibüsün çarpmasıyla öldü

        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaparken minibüsle çarptığı Ali Halıcı (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:50
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        Geri manevra yapan minibüsün çarpmasıyla öldü
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        YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaparken minibüsle çarptığı Ali Halıcı (74), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Agahefendi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, sürücüsü, geri manevra yapıp ara sokağa giren plakası belirsiz minibüs, emekli zabıta memuru Ali Halıcı'ya çarptı. Minibüs sürücüsü, araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Halıcı'yı, ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Halıcı'nın emekliliği sonrası Kuran kurslarında dersler verdiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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