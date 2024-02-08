Geri manevra yapan minibüsün çarpmasıyla öldü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Agahefendi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, sürücüsü, geri manevra yapıp ara sokağa giren plakası belirsiz minibüs, emekli zabıta memuru Ali Halıcı'ya çarptı. Minibüs sürücüsü, araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Halıcı'yı, ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Halıcı'nın emekliliği sonrası Kuran kurslarında dersler verdiği öğrenildi.

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