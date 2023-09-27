Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Aydıncık Anaokulu öğrencileri itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde anaokulu öğrencileri Aydıncık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Aydıncık Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydıncık Anaokulu öğrencileri itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde anaokulu öğrencileri Aydıncık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Aydıncık Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Öğretmenleri gözetiminde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, araçları tanıdı, personelin görevlerini hakkında bilgi aldı,

        İtfaiye araçlarına binen öğrenciler, görevlilerle siren çaldı.

        Öğrenciler, sanat atölyesinde de atölye müdürü Erol Gürgen ile heykel ve hediyelik eşya yaptı.

        Aydıncık Anaokulu Müdürü Erdinç Çağlıyan, öğrencilerin çevrelerini ve kurumlarını tanımaları amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye araçları hakkında öğrencilerin bilgi edindiğini ifade eden Çağlıyan, "Çocuklarımıza görevliler tarafından bilgi verildi. Araçlar tanıtıldı." dedi.

        Çağlıyan, Sanat Atölyesi Müdürü Erol Gürgen ve görevlilere de teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Yozgat'ta avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        CHP'li Cihaner: Değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor
        CHP'li Cihaner: Değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor
        CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yeniden seçildi
        CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yeniden seçildi
        CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, Yozgat'ta konuştu:
        CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, Yozgat'ta konuştu:
        AFAD deprem simülasyon tırı Yozgat'ta
        AFAD deprem simülasyon tırı Yozgat'ta
        Yozgat'ta seyir halindeki ambulans alev aldı
        Yozgat'ta seyir halindeki ambulans alev aldı