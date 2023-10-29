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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:55
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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünden kortej yürüyüşüyle başlayan tören, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, 29 Ekim 1923 tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Öğrencilerinin şiir okuduğu ve kareografi gösterisinin yapıldığı törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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