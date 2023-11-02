Yozgat'ta 2 kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası

Yozgat'ta 2 kişiyi tabanca ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık N.A, maktullerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan N.A. olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu öne sürdü.

Maktuller Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin'in yakınları ise şikayetçi olduklarını belirttikleri sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.A'ya her iki maktul yönünden de "kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Yozgat'ta 28 Aralık 2022'de hayvan alım satımı yapmak için evlerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ömer Yüksel (43) ve Hayrullah Çetin'den (48) 30 Aralık'ta merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde bir kamyonette tabanca ile öldürülmüş halde bulunmuştu.

Soruşturmada gözaltına alınan N.A. tutuklanmıştı.