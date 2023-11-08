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        Sorgun'da çiftçiye 61 milyon 819 bin lira mazot ve gübre desteği ödendi

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2023 yılında Sorgun'da 6 bin 681 çiftçiye 61 milyon 819 bin 392 lira mazot ve gübre desteği yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:59
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        Sorgun'da çiftçiye 61 milyon 819 bin lira mazot ve gübre desteği ödendi
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2023 yılında Sorgun'da 6 bin 681 çiftçiye 61 milyon 819 bin 392 lira mazot ve gübre desteği yapıldığını söyledi.

        Canbolat, AA muhabirine, destek ödemelerinin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yapıldığını belirterek, "Dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira, kuru soğan, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira destek verildi." dedi.

        Canbolat, nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verileceğini ifade etti.

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