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        Yozgat'ta "Kudüs Nöbeti" çadırı kuruldu

        Yozgat Filistin Destek Platformu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla "Kudüs Nöbeti" çadırı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:59
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        Yozgat'ta "Kudüs Nöbeti" çadırı kuruldu
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        Yozgat Filistin Destek Platformu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla "Kudüs Nöbeti" çadırı kuruldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırın açılışında sivil tolum kuruluşları adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, çadırın 15 gün meydanda kalacağını söyledi.

        Filistin'de ahlak tanımayan bir katliam yaşandığına dikkati çeken Şerefli, "Siyonist İsrail ve destekçileri Filistin'de yapılan katliamın sorumlularıdır. Bunu gündemde tutmak ve Filistin halkına destek amacıyla çadırımızı kurduk. Burada her gün bir STK'miz nöbet tutarak faaliyetler düzenleyecek." dedi.

        İl Müftüsü Ali Gülden de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geçen hafta Filistin halkı yararına kermes düzenlediklerini belirtti.

        Filistin'de yaşanan katliamı unutmamak, bilinci artırmak gerektiğini aktaran Gülden, "STK'lerimiz 15 gün bir nöbet tutacaklar. Bu bilinci canlı tutmamız gerekiyor. Yozgatlı kardeşlerimizi bilinçli olmaya bu zulme kendi ölçeklerinde dur demeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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