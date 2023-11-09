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        Yozgat Valisi Özkan'dan "10 Kasım" mesajı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:46
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        Yozgat Valisi Özkan'dan "10 Kasım" mesajı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, mesajında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

        Atatürk'ün, Türk milletine en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştırmış lider olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i kurarak bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak O'nun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

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