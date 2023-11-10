Yozgat Bozok Üniversitesinde 102 öğrenci aşçılık eğitimi alıyor Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda ön lisans eğitimi gören öğrenciler, geleceğin şef ve aşçıları olmak için Türk ile dünya mutfağını öğreniyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda ön lisans eğitimi gören öğrenciler, geleceğin şef ve aşçıları olmak için Türk ile dünya mutfağını öğreniyor.

Okulun gastronomi ve mutfak sanatları atölyesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini sürdüren 102 öğrenci, başta zengin Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfaklarının pişirme tekniklerini ve sunumlarını öğreniyor.

Bozok Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen, gazetecilere, öğrencilerin teoride öğrendiklerini okulun mutfağında uyguladığını söyledi.

Öğrencilere, Türk mutfağı ve dünya mutfaklarının pişirme tekniklerinin anlatıldığını ifade eden Taşkesen, "Burada öğrencilerimiz sektöre hazırlık anlamında ne gerekiyorsa onları öğreniyor. Bölümümüzde 102 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu kurumlarında KPSS ile iş bulabilecekleri gibi özel sektörde de kafe, restoran, otel gibi işletmelerde iş bulabiliyor." diye konuştu.

Taşkesen, bölüme ilginin yoğun olduğunu, 2019'da 20 öğrenciyle eğitime başladıklarında 2 sınıfta 102 öğrenciye ulaştıklarını anlattı.

Öğrencilerden Buse Kızıltan da yemek yapmayı ve yemek işleriyle uğraşmayı sevdiği için bu bölümü seçtiğini söyledi.

Mezuniyetten sonra iş bulma imkanının fazla olduğunu aktaran Kızıltan, "Öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Bir yemeğin yapımından sunumuna kadar her şeyi öğreniyoruz. Dünya mutfaklarını tüm insanlara çok güzel bir şekilde sunmak istiyorum. O yüzden bu bölümü seviyorum." ifadelerini kullandı.

İrem Nur Üstünoğlu da bölümü isteyerek seçtiğini, daha önce Romanya'da staj gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendimi çok geliştirmek, iyi bir şef olup dünya mutfaklarına kendi yöremi tanıtmak istiyorum. Bizim kendi bölümümüzde iş imkanlarımız çok kolay. Hatta kendi restoranımızı açabiliyoruz. Benim de hayalim kendime ait bir yer açmak."

Emekli olduktan sonra 52 yaşında üniversite sınavına girerek aşçılık bölümünü kazanan Ender Karadere ise şunları aktardı:

"31 yaşıma kadar aşçılık yaptım. 2001 yılında sektör değiştirdim. Daha sonra içimizde ukde kaldı. Emekli olduktan sonra da boş durmak hoşuma gitmedi. Üniversite sınavlarına girdim. Aşçılık bölümünü kazandım. 2. sınıftayım, geçmişte bir temelim var. 2001 ile 2023 arasında gastronomideki değişiklikleri, gelişmeleri öğrenip kendimi güncelliyorum. Türk gastronomisine hizmet etmek istiyorum."