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        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:10
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        Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Sorgun Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam eden törende Fevzi Çakmak ilkokulu Müdürü Ömer Kahramanoğlu, Atatürk'ün hayatını anlattı.

        Atatürk belgeselinin ardından anasınıfı öğrencileri gösteri sundu, öğrencilerin şiir okumasından sonra program, "bir ömrün hikayesi" isimli oratoryoyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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