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        Sorgun Kaymakamı Aydın, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kodallı ve Aşağıkarahacılı köylerini ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:55
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        Sorgun Kaymakamı Aydın, köy ziyaretlerine devam ediyor
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kodallı ve Aşağıkarahacılı köylerini ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinledi.

        Kodallı köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Aydın, köy muhtarı Hayati Yılmaz'dan bilgi aldı. Yılmaz, köye 1000 metrekare beton kilit parke döşendiğini söyledi.

        Aşağıkarahacılı köyünde de vatandaşların sorunlarını dinleyen Aydın, "Köylerimizin sorunlarını yerinde ve ilk ağızdan dinlemek amacıyla hem Kodallı hem de Aşağıkarahacılı köylerimizi ziyaret ettik. Köy muhtarların bilgi aldım. İki köyümüzün sorunlarını dinleyip, yapılması gerekenleri tespit ettik." dedi.

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