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        Yozgat'ta köy okulu müdürü, tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor

        Yozgat'ta köy okulu müdürü Mustafa Ocak, ara tatilde işçi gibi çalışarak okulun tamir ve tadilat işlerini tamamlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:50
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        Yozgat'ta köy okulu müdürü, tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
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        Yozgat'ta köy okulu müdürü Mustafa Ocak, ara tatilde işçi gibi çalışarak okulun tamir ve tadilat işlerini tamamlıyor.

        Çadırardıç İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulunda onarım çalışması başlattı.

        Ocak, memur Mustafa Şahiner ile okulun kapısından penceresine, tabanından çatısına kadar, sıva, boya, parke döşeme işlerini yaparak, fiziki durumunu daha modern hale getiriyor.

        Okula 4 yıl önce müdür olarak atandığını belirten Mustafa Ocak, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği bütçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı imkanları fırsata çevirip okulun eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Ocak, bakım ve onarımların işçiliğini kendisi ve okulda görevli memurun gönüllü olarak yaptığını ifade ederek, "Önce çatımızı aktardık. Daha sonra okulumuzun parkelerini, fayanslarını yeniledik. Sınıflarımızın boyasını gerçekleştirdik." dedi.

        Fiziki ortamın akademik başarıya da yansıdığına değinen Ocak, "Biz bunun gerçekten meyvelerini topladık. Çocuklarımız okula geldiğinde yeni bir ortamla karşılaşınca mutlu oluyor. O da bizim mutluluğumuz oluyor." diye konuştu.

        Öğrenci velilerinden Hasan Peksoy da Ocak'ın göreve başladıktan sonra okulu çiçek gibi yaptığını belirtti.

        Okul müdürünün bir işçi gibi çalıştığını, ustalık, öğretmenlik ve öğrencilere ağabeylik, kardeşlik yaptığını dile getiren Peksoy, "Allah razı olsun, okulun çatısını aktardı, pencerelerin demirlerini yaptı, okulun tabanı betondu, parke yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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