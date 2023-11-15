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        Sorgun'da sis etkili oldu

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:24
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        Sorgun'da sis etkili oldu
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşıyor.

        Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan, AA muhabirine, gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğünü belirtti.

        Sis nedeniyle özellikle gece saatlerinde trafikte aksamalar yaşandığını ifade eden Kaplan, "Sürücülerimiz, sisli havalarda meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli olsun. Sisli bölgelerde trafikte ilerlerken araç farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar." dedi.​​​​​​​

        Galeri
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