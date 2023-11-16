Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları Yozgat'ta başladı

        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları, serbest stilde Yozgat'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları Yozgat'ta başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları, serbest stilde Yozgat'ta başladı.

        Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Açılışta konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman da 19 Kasım'a kadar sürecek müsabakalara 14 serbest, 14 grekoromen takımdan yaklaşık 550 sporcu ve antrenörün katıldığını belirterek, "Süper Lig müsabakaları güreşin zirvesi. Burada en güçlü kulüplerimiz yarışıyor. Burada yarı finale kadar müsabakalarımız devam edecek." dedi.

        Salman, final müsabakalarının daha sonra başka bir ilde yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

        "2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. Buradaki sporcuları nasip olursa orada da izleme fırsatı bulacağız. Güreş ailesi olarak sporcularımızın arkasında durarak antrenörlerimizi destekleyerek baraj maçlarını bitirdikten sonra olimpiyatlara tüm kotaları alarak gitmek istiyoruz. Orta vadeli programlarımız hazır, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri olarak faaliyetlerimizi organize ediyoruz. Olimpiyatlarda ülkemizin, bayrağımızın şanına şöhretine yakışır mücadele ederek, altın madalyayla, olimpiyat madalyalarıyla ülkemize dönüş yapacağız."

        Konuşmaların ardından serbest stilde müsabakalar başladı.

        Grekoromen stilde müsabakalar 18-19 Kasım'da yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Yozgat Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
        Yozgat Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilere çalışma salonu oluşturuld...
        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilere çalışma salonu oluşturuld...
        Sorgun'da sis etkili oldu
        Sorgun'da sis etkili oldu
        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmas...
        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmas...
        Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle u...
        Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle u...
        Akdağmadeni ilçesinin su ihtiyacını karşılayacak gölet için su ölçümleri ta...
        Akdağmadeni ilçesinin su ihtiyacını karşılayacak gölet için su ölçümleri ta...