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        Sorgun'da Filistin için kermes düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, Filistin için kermes açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:46
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        Sorgun'da Filistin için kermes düzenlendi
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, Filistin için kermes açtı.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda Sorgun Belediyesi tarafından kurulan çadırda açılan kermeste, kadınlar tarafından yapılan el işleri, gıda ve giysiler satışa sunuldu.

        Kermesi düzenleyenlerden Yasemin Ünal, AA muhabirine, sosyal medya üzerinden kadınlarla sohbet ederken Filistin için kermes düzenleme fikri doğduğunu belirtti.

        Ünal, İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkı için bir şey yapamadıklarına üzüldüklerini anlatarak, "Sosyal medya üzerinden mesajlaşırken neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Kermes için çalışma başlattık. İlk başta 20-25 kişiyle başlayan organizasyonumuza katılan kadın sayımız 50’yi geçti. Sayımız artıyor." dedi.

        İlk gün 55 bin liralık satış yaptıklarının aktaran Ünal, kermesin pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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