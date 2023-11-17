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        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları Yozgat'ta devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Rıza Kayaalp'in olimpiyat şampiyonu olmadan güreşi bırakmaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:30
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        Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları Yozgat'ta devam ediyor
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        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Rıza Kayaalp'in olimpiyat şampiyonu olmadan güreşi bırakmaması gerektiğini söyledi.

        Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakalarını izleyen Eroğlu, gazetecilere, İç Anadolu ve özellikle Yozgat'ın güreş için çok önemli olduğunu belirtti.

        Eroğlu, grekoromen sitil güreşlerin cumartesi ve pazar günü devam edeceğini belirterek,"Yozgatlı güreş severleri müsabakaları izlemeye davet ediyorum. 2 yılda 13 Avrupa şampiyonu, 6 dünya şampiyonu, 2 takım halinde Avrupa şampiyonu ve bir de takım halinde dünya şampiyonluğu kazanmış bir federasyonuz. Yani Türk güreşinin dünyadaki sancaktarı 'Türk güreşi' derken biz boşa söylemiyorduk. Yaşar Doğu ruhuyla bundan sonra da Rıza Kaya ruhuyla Taha Akgül ruhuyla, Mahmut Demir ruhuyla, Türk güreşi, şanlı yürüyüşüne devam edecek. Bizler de yönetim olarak, yöneticiler olarak, bunun takipçileri olacağız. Bu tarihin, kültürün, tekrar gelmesi, yaşaması, yaşatılması, devlet büyüklerimiz tarafından dikkat çekilmesi ve takip edilmesi bizleri de hem mutlu ediyor hem de bir o kadar sorumluluk sahibi yapıyor." diye konuştu.

        Olimpiyat oyunlarında en çok madalyanın güreşten geldiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Güreşte 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonu olmuş altın adam Rıza Kayaalp'in olimpiyat şampiyonu olmadan güreşi bırakması bizi gerçekten üzer, kırar, incitir. Onun canı sağ olsun ama ben inanıyorum ki iyi hazırlanmış bir Rıza Kayaalp 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize ve Yozgat'a olimpiyat şampiyonluğu getirecek. Bundan önceki olan olimpiyat oyunlarında 104 madalyanın 66'sını Türk güreşinden, bunun 29 altını Türk güreşinden. Biz inşallah Türk güreşi olarak yine beklenen, umulan bir federasyon olarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da güreşçileri kentte ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

        Özkan, "Gençler minderde ter dökerken aynı zamanda da buradaki gençlerimize, ilimize örnek oluyorlar. İnşallah Celal Atik'ten Rıza Kayaalp'e geldik. İnşallah yeni Rızalar yetiştireceğiz. Dileğimiz isteğimiz bu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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