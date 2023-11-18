Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Yozgat'ta konuştu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere. 250 bine yakın vatandaşımız, 'Beni desteklerseniz, ben yerinde dönüşüm yaparım' diyerek bizden maddi yardımda bulunmamızı istiyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere. 250 bine yakın vatandaşımız, 'Beni desteklerseniz, ben yerinde dönüşüm yaparım' diyerek bizden maddi yardımda bulunmamızı istiyor." dedi.

Özhaseki, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Anadolu'nun en güzel köşelerinden olan Yozgat'a geldiklerini söyledi.

Vali Özkan'dan brifing aldığını, vilayetin, İl Özel İdaresinin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Özhaseki, bazı projeleri yerinde göreceklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir tarafında büyük bir faaliyetin içerisinde olduklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın iştigal konuları çeşitli ve geniş. Bir taraftan şehircilik var, bir taraftan çevre meseleleri var, bir de iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu birtakım değişikliklere karşı da yardımlar, çalışmalar var. Haliyle bütün bunlarla uğraşırken bundan birkaç ay kadar önce de aslında asrın felaketi olarak nitelendirilse de bizim Müslüman Türk insanının bin yıllık Anadolu serüveninde karşısına gelebilecek olan en büyük felaketle de karşı karşıya kaldık. 18 ilimiz doğrudan etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. Sadece bina olarak yıkılan toplam bağımsız birim sayısı 850 bin. Birçok insan evinden uzakta yaşıyor. Konteyner kentlerde yaşıyor."

- "Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere"

İlk günden itibaren o bölgelerde görev yapmaya başladıklarını vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde ben de o dönem AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. 810 belediyemiz var. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Hep birlikte bu yaraları sarmaya gayret ettik. Çok şükür bunda da başarılı olduk. O dönemlerde o bölgelere gelen yabancı misyon şefleri, karşılaştığımız bazı dışarıdan gelmiş olan büyükelçiler, 'Eğer böyle bir felaket bizim ülkemizin başına gelseydi biz bunun altından kalkamazdık' diye defalarca tekerrür de etti, tekrar ederek söylediler bunları. Allah'a hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere. 250 bine yakın vatandaşımız, 'Beni desteklerseniz, ben yerinde dönüşüm yaparım' diyerek bizden maddi yardımda bulunmamızı istiyor. Biz zaten onun şartlarını açıkladık. Her bir evini yapmak isteyen vatandaşımıza 1,5 milyon lira, yarısı hibe, yarısı da iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli, faizsiz şekilde nasıl yardımda bulunacağımızı da izah ettik. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyoruz."

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin, ekonomisiyle bunun dışındaki her bir alanda yaptığı atılımlarla da etrafındaki birçok ülkeyi kıskandırmaya devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan deprem yaralarını sardıklarını ve bunların altından kalkabilmenin kolay olmadığını dile getiren Özhaseki, diğer taraftan da bütün şehirlerde yatırım hamlelerini sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

- "Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz"

Bir taraftan da Türkiye'nin mazlumun sesi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ibretle takip ettiği, akşamları belki rahatça evimizde çorbamızı içemediğimiz, içimizin yandığı bir ortamı da dehşetle izliyoruz. Fakat bizim ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri, dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki 'güçlü ülkeyiz' diyen Amerika gibi ülkeler, 'medeni ülkeyiz' diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri o vahşeti izlemeye devam ediyor. Kınamak konusunda bile çok ihmalkar davranmaya da devam ediyorlar. İnsanlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor. Vahşi İsrail, orada bütün vahşetiyle insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Fakat ne yazık ki yine üzülerek söylüyorum, dünya ülkeleri bunları kınamaktan bile aciz vaziyette seyretmeye devam ediyor."

Hakk'ın sesi olmaya devam edeceklerini belirten Özhaseki, "Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İyilerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve bu haklı mücadelede de üstümüze düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah biz bunları yaparken de tabi ki hem bu dünyada milletimize hizmet etmenin gururunu taşıyacağız hem de yarın Cenabıhakk'ın huzuruna çıktığımızda yüz akıyla durabilmenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.