Erciyes ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Yahyalı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

- Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri, çatılar ve araçların üzeri kar yağışıyla beyaza büründü.

Şehir sakinlerinden Mustafa Kızılkaya, kente mevsimin ilk karının yağdığını belirtti.