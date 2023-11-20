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        Erciyes ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:22
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        Erciyes ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
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        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Gece saatlerinden itibaren 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

        Yahyalı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

        - Yozgat

        Yozgat'ta gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kentin yüksek kesimleri, çatılar ve araçların üzeri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Şehir sakinlerinden Mustafa Kızılkaya, kente mevsimin ilk karının yağdığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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