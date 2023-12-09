Yozgat'a 10 firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım-9 Aralık'ta kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. ile çeşitli suçlardan 3 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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