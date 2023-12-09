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        Yozgat'a 10 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:25
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        Yozgat'a 10 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım-9 Aralık'ta kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmada, hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. ile çeşitli suçlardan 3 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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