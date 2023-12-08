Yozgat'ta lise öğrencileri "Savaşın çocukları" konulu resim sergisi açtı

Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Savaşın çocukları" konulu yağlı boyar resim sergisi açtı.

Eski askerlik şubesi binasındaki serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Filistin'de yaşananlara duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Bütün çocukların mutlu olması gerektiğini belirten Altınkaynak, "Hiçbirimize Allah böyle acılar yaşatmasın, dünya barış içinde yaşasın. Duyarlılık göstererek bu resimleri yapan öğrencilerimize, öğretmenimize, okul müdürümüze ve onlara destek olan velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi 4 gün açık kalacak.