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        Yozgat'ta lise öğrencileri "Savaşın çocukları" konulu resim sergisi açtı

        Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Savaşın çocukları" konulu yağlı boyar resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:44
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        Yozgat'ta lise öğrencileri "Savaşın çocukları" konulu resim sergisi açtı
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        Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Savaşın çocukları" konulu yağlı boyar resim sergisi açtı.

        Eski askerlik şubesi binasındaki serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Filistin'de yaşananlara duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür etti.

        Bütün çocukların mutlu olması gerektiğini belirten Altınkaynak, "Hiçbirimize Allah böyle acılar yaşatmasın, dünya barış içinde yaşasın. Duyarlılık göstererek bu resimleri yapan öğrencilerimize, öğretmenimize, okul müdürümüze ve onlara destek olan velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Sergi 4 gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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