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        Akdağmadeni Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan belediye meydanı ve bağlantı yollarını asfaltla kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:24
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        Akdağmadeni Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan belediye meydanı ve bağlantı yollarını asfaltla kapladı.

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede insan ve trafik yoğunluğunun en fazla olduğu belediye meydanı ve bağlantı yollarında doğal gaz, kanalizasyon ve su şebekesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

        Belediyenin bu yıl 8 bin 500 ton asfalt atarak ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade eden Yalçın, "Son olarak belediye meydanı ve bağlantı yollarını asfalta kapladık. İlçemizin önemli noktalarından olan bölgede, özverili ve planlı çalışmalarla altyapı problemlerini ortadan kaldırdık. Daha yaşanılabilir bir kent için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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