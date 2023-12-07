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        Sorgun'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi

        TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Bilim Söyleşileri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:25
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        Sorgun'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi
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        TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Bilim Söyleşileri" düzenlendi.

        Sorgun Agahefendi İlkokulu ile Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Dündar, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şahin konuşmacı olarak katıldı.

        Dr. Göktuğ Şahin lise öğrencileriyle dijitalleşen dünyada finansal okuryazarlığın temelleri, Prof. Dr. Hakan Dündar da ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile bilim, bilim adamı ve değerler eğitimi üzerine söyleşide bulundu.

        ​​​​​​​Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliklerle öğrencileri bilime yönlendirmeyi, bilimsel farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Öcal, katkılarından dolayı Dündar ve Şahin'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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