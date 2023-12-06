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        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:01
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        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bekir Bozdağ Bulvarı'nda ilerleyen Ş.T. idaresindeki 66 KF 991 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

        Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Yerköy Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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