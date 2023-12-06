Yozgat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bekir Bozdağ Bulvarı'nda ilerleyen Ş.T. idaresindeki 66 KF 991 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yerköy Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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