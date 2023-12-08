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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:33
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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        İ.K. (41) idaresindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.

        AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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