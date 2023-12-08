Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
İ.K. (41) idaresindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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