Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi, en az asılsız ihbar alan ilk 5 il arasında yer aldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ülke genelinde en az asılsız çağrı alan ilk 5 il arasında yer aldığını belirtti.

Özkan, Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'nda, çağrı merkezlerini en çok meşgul eden konunun asılsız ihbarlar olduğunu söyledi.

Asılsız ihbarlar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların bilinçlendiğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi, asılsız ihbar konusunda en az asılsız çağrı alan ilk 5 ilimiz arasında. Bu vesileyle 112'de gayret gösteren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşımız da bu konuda duyarlıkla devam eder ve hassasiyet gösterirse, 112 daha çok gereklilik olan hallere ve alanlara yönelebilir. Acil durumlarda geç kalmamız söz konusu olmaz. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı Yozgatlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."