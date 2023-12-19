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        Sorgun'da Filistin yararına kermes düzenlendi

        Sorgun'da Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Filistin ve Gazze halkı yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:55
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        Sorgun'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Sorgun'da Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Filistin ve Gazze halkı yararına kermes düzenledi.

        Okul bahçesindeki kermeste, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecekler satışa sunuldu.

        Kermesi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım olarak gönderileceğini söyledi.

        İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananların herkesi derinden yaraladığını ifade eden Öcal, "Yaşanan insanlık dramı karşısında az da olsa çare olur düşüncesiyle kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir Halk Bankası’nda açılan Gazze hesabına yatırılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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