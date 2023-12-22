Sorgun Kaymakamı Aydın, kariyer günlerine katıldı
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı.
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen kariyer günlerinde konuşan Aydın, öğrencilere kaymakamlık mesleğinin görev ve sorumluluklarını anlattı.
Öğrencilere meslek seçiminde tavsiyelerde bulunan Aydın, hedef koymalarını ve hedeflerine odaklanmalarını istedi.
Soruları cevaplayan Aydın, öğrencilere başarı dolu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.
Aydın, okul pansiyonunda kalan öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.
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