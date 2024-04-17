Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yerli nohut tohumlarının deneme ekimi yapıldı

        Yozgat'ta, yerli nohut tohum çeşitlerinin deneme ekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yerli nohut tohumlarının deneme ekimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta, yerli nohut tohum çeşitlerinin deneme ekimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, bakanlığın tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan yerli 9 çeşit nohut tohumunun deneme ekiminin yapıldığını belirtti.

        Yozgat'ın yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı olduğunu ve en çok nohut ekildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

        "Tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan 'Atabay', 'Tunç', 'Karlı', 'Çiftçi', 'Nihatbey', 'Bayrak', 'Caner', 'Sezgin' ve 'İnci' çeşitlerinin 6 köyümüzde deneme ekimi yapıldı. Amacımız, bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını ve verimi artırmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta Turizm Haftası dolayısıyla ATV ve motosiklet turu düzenlendi
        Yozgat'ta Turizm Haftası dolayısıyla ATV ve motosiklet turu düzenlendi
        Yozgat'ta firari 8 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 8 hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Sorgun Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi