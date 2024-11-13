AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler bir davanın, inancın mensupları olarak ülkemizin yaşam standardını 2002'den bu yana yükselttik." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, teşkilat yöneticileriyle gelecek planlaması yapıp, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Büyük bir siyasi hareketin mensubu olduklarını dile getiren Yılmaz, bir mefkure ve ideallerinin olduğunu, sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirtti.

Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yeniden yapılanarak kongre ve teşkilat çalışmaları gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde ilçelerde yüzde 90 oranında kongrelerin tamamlandığını, genel merkezin uygun gördüğü bir tarihte de Yozgat'ta il kongresinin yapılacağını bildirdi.