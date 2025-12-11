Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "20. Yılında Denetimli Serbestlik Konferansı" düzenlendi

        Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde "20. Yılında Denetimli Serbestlik" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:00
        Yozgat'ta "20. Yılında Denetimli Serbestlik Konferansı" düzenlendi
        Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde "20. Yılında Denetimli Serbestlik" konulu konferans düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, denetimli serbestlik uygulamalarının hukuki, sosyal ve toplumsal yönleri ele alındı.

        Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, konferansın toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Denetimli serbestliğin zaman zaman yanlış anlaşılan bir alan olduğuna işaret eden Hacıhasanoğlu, "Bu konferansı sadece bir bilgilendirme faaliyeti olarak değil, toplumsal farkındalığı güçlendiren önemli bir adım olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

        Konferansta, uzmanlar tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı.

        Sunumlarda, denetimli serbestlik uygulamalarının işleyiş süreci, yükümlülere yönelik rehberlik ve iyileştirme çalışmaları ile sistemin toplum güvenliğine ve suçun önlenmesine katkıları ele alındı.

        Konferansa, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, Cumhuriyet Savcısı Serdar Yılmaz, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

