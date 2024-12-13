Yozgat Şehir Hastanesinde acil durum tatbikatı yapıldı

Kozan, AFAD ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde olduklarını anlatarak, "Oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Tatbikatlar sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Senaryo gereği hastanede çıkan yangında bayılan bir hasta tahliye edildi, trafik kazasında kurtarılan yaralılara ve kimyasala maruz kalan hastalara sahra çadırlarında müdahalede bulunuldu.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, hastane personeli ve ilgili kurumlar katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesinde, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

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