Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Şehir Hastanesinde acil durum tatbikatı yapıldı

        Yozgat Şehir Hastanesinde, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Şehir Hastanesinde acil durum tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Şehir Hastanesinde, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

        Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, hastane personeli ve ilgili kurumlar katıldı.

        Senaryo gereği hastanede çıkan yangında bayılan bir hasta tahliye edildi, trafik kazasında kurtarılan yaralılara ve kimyasala maruz kalan hastalara sahra çadırlarında müdahalede bulunuldu.

        Tatbikata katılan Başhekimi uzman Dr. Mustafa Kozan, yaşanması muhtemel olaylara hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

        Kozan, AFAD ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde olduklarını anlatarak, "Oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Tatbikatlar sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Başhekim Kozan, tatbikatta emeği geçen personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
        Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
        Yozgat'ta 34 yaş üstü 225 kadın, üniversite hayaline kavuştu
        Yozgat'ta 34 yaş üstü 225 kadın, üniversite hayaline kavuştu
        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor
        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor
        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor
        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor
        Sorgun'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendiriliyor
        Sorgun'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendiriliyor
        Sorgun'da çiftçilere 312 milyon 645 bin liralık destek ödemesi yapıldı
        Sorgun'da çiftçilere 312 milyon 645 bin liralık destek ödemesi yapıldı