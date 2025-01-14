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        Sorgun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekiplerince marketlerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:13
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        Sorgun'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekiplerince marketlerde denetim yapıldı.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, zabıta ekiplerinin zincir ve yerel marketlerdeki denetimlerde, reyonlarındaki ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerinin doğruluğunun kontrol edildiğini belirtti.

        Denetimlerin kasa ve reyon fiyatlarında yapılan yanlışlıklarla haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla yapıldığını ifade eden Ekinci, "Denetimlerde sadece raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumluluk kontrol edilmiyor, aynı zamanda son kullanma tarihi geçmiş ürünler, genel hijyen kurallarına uygunluk da kontrol ediliyor. Zabıta ekiplerimizin önemli görevlerinden biri de halk sağlığını korumakla vatandaşımızın hakkını da korumaktır. Bu nedenle ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmeler ve marketleri belirli aralıklarla denetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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