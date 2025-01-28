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        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanede bir araya geldiği çocuklara hikaye kitabı okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:57
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        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
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        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanede bir araya geldiği çocuklara hikaye kitabı okudu.

        Belediyenin hayata geçirdiği Sorgun Bebek ve Çocuk Kütüphanesindeki hikaye okuma etkinliğine katılan Ekinci, burada çocuklarla sohbet etti, hikaye kitabı okudu.

        Ekinci, kitap okumanın önemine dikkati çekerek, miniklerden kütüphaneyi sık sık ziyaret etmelerini istedi.

        Çocuklarla birlikte olmak ve onlara hikaye okumaktan büyük zevk aldığını belirten Ekinci, "Çocuklarımızın böylesi güzel mekanlarda vakit geçirmesi ve hayal dünyalarını geliştirmesi bizim için çok kıymetli." dedi.

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