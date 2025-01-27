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        Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:45
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        Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.

        İlçedeki çöplük alanında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

        Kemik parçaları kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        - Olay

        İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

        Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 14 Ocak'ta tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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