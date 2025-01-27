Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı

İlçedeki çöplük alanında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.

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