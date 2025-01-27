Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Yozgat Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret eden Vali Özkan, köylerin ihtiyaçlarını tespit edip, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla bir araya geldiğini söyledi.

Muhtarlarla sohbet edip köylerin durumu hakkında bilgi alan Vali Özkan, dernek başkanı olarak seçilen Aziz Gençel'i de tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Dernek başkanı Gençel de köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Özkan'a teşekkür etti.