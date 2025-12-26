Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Bektaşlı köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K, 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Arama sonucu hayvanlar, köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan F.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.