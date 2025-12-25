Yozgat Bozok Üniversitesi, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" töreninde Türkiye birincisi oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2025'te en fazla engelsiz üniversite bayrağı alan üniversite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri" kapsamında, Bozok Üniversitesinin toplam 12 engelsiz üniversite bayrağı alarak üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Bu yıl 112 üniversiteden 1768 başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, sayının önceki yıllara kıyasla önemli bir artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bozok Üniversitesinin, fiziksel mekanlardan eğitsel ve dijital erişilebilirliğe kadar birçok alanda hayata geçirdiği çalışmalarla, engelli bireylerin eğitim, araştırma ve sosyal yaşama tam katılımını destekleyen üniversiteler arasında öncü konumunu sürdürdüğü ifade edildi.