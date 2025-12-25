Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Bozok Üniversitesi, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" töreninde Türkiye birincisi oldu

        Yozgat Bozok Üniversitesi, 2025'te en fazla engelsiz üniversite bayrağı alan üniversite oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Bozok Üniversitesi, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" töreninde Türkiye birincisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesi, 2025'te en fazla engelsiz üniversite bayrağı alan üniversite oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri" kapsamında, Bozok Üniversitesinin toplam 12 engelsiz üniversite bayrağı alarak üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

        Bu yıl 112 üniversiteden 1768 başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, sayının önceki yıllara kıyasla önemli bir artış gösterdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Bozok Üniversitesinin, fiziksel mekanlardan eğitsel ve dijital erişilebilirliğe kadar birçok alanda hayata geçirdiği çalışmalarla, engelli bireylerin eğitim, araştırma ve sosyal yaşama tam katılımını destekleyen üniversiteler arasında öncü konumunu sürdürdüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Babasıyla tartıştı, vadeli koyun alarak kendi sürüsüne sahip oldu Yozgat'ta...
        Babasıyla tartıştı, vadeli koyun alarak kendi sürüsüne sahip oldu Yozgat'ta...
        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su krit...
        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su krit...
        Kenti kuraklık endişesi sardı, barajdaki su seviyesi kuraklığı gözler önüne...
        Kenti kuraklık endişesi sardı, barajdaki su seviyesi kuraklığı gözler önüne...
        Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, kendilerine mektup yazan Belinay'a okulunda sü...
        Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, kendilerine mektup yazan Belinay'a okulunda sü...
        Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.
        Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.
        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı