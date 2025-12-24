Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su kritik seviyeye geriledi

        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktaya geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su kritik seviyeye geriledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktaya geriledi.

        Yapımı 2015'te tamamlanan, yaklaşık 48 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, mevcut su seviyesinin kullanılabilir seviyenin altına düşmesi üzerine kent merkezinde kademeli su kesintisi uygulamasına geçildi.

        Kent merkezi, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, en yüksek doluluk oranına 2022'de yüzde 55 seviyesine ulaşan barajda, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut su miktarı "ölü hacim" olarak değerlendirilen seviyenin altına indi.

        İl merkezinde kuzey ve güney bölgelerine dönüşümlü olarak 24 saat arayla Arap Seyfi mevkisindeki kuyulardan su verilirken, belediye ekipleri su seviyesinin artırılması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

        - "Suyumuzu, Arap Seyfi bölgesinden Yozgat'ımıza temin ediyoruz"

        Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, AA muhabirine, barajda şu anda yalnızca "ölü hacim" olarak değerlendirilen suyun kaldığını söyledi.

        Barajın normal şartlarda yaklaşık 1 milyon metrekare yüzey alanına sahip olduğunu ancak mevcut durumda bu alanın yaklaşık 770 bin metrekareye düştüğünü belirten Açıkgöz, "Su alma yapımız, dubalı sistemimizin altına düşmüş durumda. Yani bu şu anlama geliyor, alttaki su alma yapımız yüzde sıfıra tekabül ediyor. Gördüğümüz su, ölü hacim olarak nitelendirdiğimiz, sıfırın altında bulunan su miktarımız. Dolayısıyla şu an için buradan şehrimize su verme imkanımız bulunmamaktadır. Suyumuzu, diğer temin bölgemiz Arap Seyfi bölgesinden Yozgat'ımıza temin ediyoruz." diye konuştu.

        Barajın toplam kapasitesinin 49 milyon metreküp olduğunu ifade eden Açıkgöz, en yüksek doluluk oranının 2022 yılında yoğun kar yağışıyla yüzde 55 seviyesinde görüldüğünü, mevcut durumda ise yaklaşık 2 milyon metreküp ölü hacim su bulunduğunu anlattı.

        Açıkgöz, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nın yeniden devreye alınabilmesi için yağışların kritik olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde ölü hacmin de kullanılabileceğini, şu anda kente kuyular aracılığıyla su verildiğini dile getirdi.

        Su teminini sağlamak için kuyu çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

        "Yine ekstra kuyularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sondajlarımız var, onları da sisteme dahil ediyoruz. Sondaj çalışmalarımız, özellikle hızlı olabilmesi için, yeniden borulama yapmamak için mevcut su depolarımıza yakın yerlerde özellikle kuyularımızı açmak için çalışıyoruz ki hemen sisteme entegre edelim, dahil edelim. Vatandaşlarımız bir an önce suya kavuşsunlar diye. Sonbahar aylarında yine 4 tane yeni kuyumuz olmuştu. Onlardan da toplamda saniyede 24 litre sistemimize su entegre etmiştik. Yine bu noktada çalışmamız devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Kenti kuraklık endişesi sardı, barajdaki su seviyesi kuraklığı gözler önüne...
        Kenti kuraklık endişesi sardı, barajdaki su seviyesi kuraklığı gözler önüne...
        Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, kendilerine mektup yazan Belinay'a okulunda sü...
        Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, kendilerine mektup yazan Belinay'a okulunda sü...
        Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.
        Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.
        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
        Kesmek için aldığı koyunlara şimdi antrenörlük yapıyor
        Kesmek için aldığı koyunlara şimdi antrenörlük yapıyor
        Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
        Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi