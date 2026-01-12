Sorgun'da kar nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı

Sorgun İlçe Özel İdaresi Müdürü Metin Kayhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladığını belirterek, "Ekiplerimiz kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.