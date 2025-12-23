Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta açık ceza infaz kurumundan firar eden 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:05
        Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta açık ceza infaz kurumundan firar eden 2 hükümlü yakalandı.

        Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.A. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin firar etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hükümlüler kent merkezindeki arkadaşlarının evinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.

