Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta açık ceza infaz kurumundan firar eden 2 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta açık ceza infaz kurumundan firar eden 2 hükümlü yakalandı.
Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.A. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin firar etmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hükümlüler kent merkezindeki arkadaşlarının evinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.