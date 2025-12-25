Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:18
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Akdağ ilçesinde N.C'nin evine operasyon düzenlendi.

        Adresteki aramada, 1128 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

