Yozgat'ta bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama sırasında sitenin önünde bulunduğunu belirterek, "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı." dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından C.D, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

