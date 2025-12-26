Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:36
        Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Patlama sırasında mutfakta bulunan C.D. (19) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından C.D, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evde patlama ve yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama sırasında sitenin önünde bulunduğunu belirterek, "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı." dedi.

        Öte yandan yangının dumanından etkilenen apartmandaki 2 kişi de kontrol amaçlı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

