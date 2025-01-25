Sorgun'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi minik misafirlerini ağırlıyor

Sorgun Belediyesi tarafından yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanenin çocukların umutlarını artırıp, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağını söyledi.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin modern tasarımı ve zengin içeriğiyle çocukların eğitimine de katkı sağlayacağını vurgulayan Ekinci, "Kütüphanenin yerinde daha önce halk kütüphanesi vardı. Halk kütüphanesi yeni yerine taşınınca burası atıl kaldı. Biz de belediye olarak gerekli tadilat ve tamirat işlerini yaparak modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Tüm çocuklarımızı kütüphanemize bekliyoruz." dedi.