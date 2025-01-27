Yozgat'ta kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat'ta kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan M.Ç’yi Köçekkömü köyü mevkisinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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