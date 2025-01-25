Engeline meydan okuyan Tuana, ilk tekvando şampiyonasında madalya sevinci yaşadı

BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik, uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve 8 yaşındayken engelli kalan Tuana Çelik'in hayatı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Gün ile tanışmasıyla değişti.

Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tuana, 2,5 yıl önce tanıştığı Ahmet Gün'ün yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

Yerköy Tekvando Spor Okulu'nun antrenörlüğünü de yapan Ahmet Gün eşliğindeki antrenmanlarla kendisini geliştiren Tuana, müsabakalara katılmaya karar verdi.

Ankara'da 13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda katıldığı ilk organizasyonda kürsünün üçüncü basamağında yer almayı başaran Tuana Çelik, milli takım forması ile şubatta Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Paralimpik oyunlarına da katılmak için çalışan Tuana, uluslararası organizasyonlarda madalyalar alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

- "Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek"

Tuana Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya tesadüfen başladığını belirterek, "Hocamın görev yaptığı okula tesadüfen gittim, onu gördüm bana para tekvandoyu ve ne gibi katkıları olacağını anlattı. Aileme de söyledim, onlar da çok olumlu baktı ve 2,5 yıl önce tekvandoya başladım." dedi.

Ankara'da katıldığı ilk turnuvada üçüncülük elde ettiğini anlatan Çelik, milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çelik, Antalya'da düzenlenecek turnuvanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Orada daha iyi bir hedefe ulaşmak için azimle çalışıyorum. Milli takım formasıyla ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kazadan sonra kaybettiği öz güveninin tekvandoyla yerine geldiğine ve sporla hayata tutunduğuna değinen Çelik, "Tekvando benim için tutkuya dönüştü. Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.