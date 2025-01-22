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        Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:29
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        Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan N.T'nin Sorgun ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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