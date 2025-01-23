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        Yozgat'ta sis etkili oldu

        Yozgat'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:57
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        Yozgat'ta sis etkili oldu
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        Yozgat'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Sürücülerin sis farlarını açmaları, hız sınırlarına uymaları, sollama yapmamaları ve takip mesafelerini koruyarak trafikte seyit etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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