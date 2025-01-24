Sorgun'daki Milli Egemenlik İlkokulu binası yıkılıyor

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Milli Egemenlik İlkokulu binasının yıkımına başlanıldığını açıkladı.

Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını belirterek, "Yozgat Bozok Üniversitesinden uzmanlar gelip bu okulumuzda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu şeklinde bir rapor çıktı. Biz de raporu Milli Eğitim Bakanlığına sunduk. Bakanlığımız okulun yıkılması yönünde karar verdi ve bizden rapor istedi. Biz de mahallenin, ilçenin en büyük mahallesi olması nedeniyle 32 derslikli bir okul talebinde bulunduk. Bakanlığımız tarafından bu değerlendirilecek. İnşallah bir daha ki yıl, yeni yatırım programına alınıp inşaatına başlanacak." dedi.

Okulun 1985 yılında devlet millet işbirliği ile 5 derslik olarak inşa edildiğini, daha sonra ek binalar yapıldığını dile getiren Öcal, binaların depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanıldığını, öğrencilerin Milli Egemenlik Ortaokulunda eğitim öğretime devam edeceğini söyledi.