Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'daki Milli Egemenlik İlkokulu binası yıkılıyor

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Milli Egemenlik İlkokulu binasının yıkımına başlanıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'daki Milli Egemenlik İlkokulu binası yıkılıyor
        ABONE OL

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Milli Egemenlik İlkokulu binasının yıkımına başlanıldığını açıkladı.

        Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını belirterek, "Yozgat Bozok Üniversitesinden uzmanlar gelip bu okulumuzda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu şeklinde bir rapor çıktı. Biz de raporu Milli Eğitim Bakanlığına sunduk. Bakanlığımız okulun yıkılması yönünde karar verdi ve bizden rapor istedi. Biz de mahallenin, ilçenin en büyük mahallesi olması nedeniyle 32 derslikli bir okul talebinde bulunduk. Bakanlığımız tarafından bu değerlendirilecek. İnşallah bir daha ki yıl, yeni yatırım programına alınıp inşaatına başlanacak." dedi.

        Okulun 1985 yılında devlet millet işbirliği ile 5 derslik olarak inşa edildiğini, daha sonra ek binalar yapıldığını dile getiren Öcal, binaların depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanıldığını, öğrencilerin Milli Egemenlik Ortaokulunda eğitim öğretime devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta sis etkili oldu
        Yozgat'ta sis etkili oldu
        Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği çocuğu arama çal...
        Yozgat'ta annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği çocuğu arama çal...
        Yozgat'ta yükümlü ve eski hükümlülere yönelik protokol imzalandı
        Yozgat'ta yükümlü ve eski hükümlülere yönelik protokol imzalandı
        Yozgat'ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yak...
        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yak...