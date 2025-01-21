Yozgat'ta annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de dronla destek verdiği arama çalışmasına, Boğazlıyan Belediyesi personeli ise iş makineleriyle destek sağlıyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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